Благоустройство второй части парка "Пехорка" в Балашихе пройдет в 2022 году

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Работы по благоустройству второй части парка "Пехорка" в Балашихе пройдут в 2022 году. Будут обустроены зоны отдыха вдоль реки на территории Горенского лесничества и организованы беговые дорожки, об этом сообщила пресс-служба губернатора и правительства Подмосковья.

"Пехорка" была одним из первых парков в Подмосковье, который мы благоустроили по новому стандарту: освещение, комфортные тропинки, кафе, велодорожки. Отдых в парках востребован среди жителей. Только за январь этого года "Пехорку" посетило почти 170 тыс. человек. В этом году мы благоустроим вторую часть парка - почти такую же по размеру территорию", - приводятся в тексте слова губернатора Подмосковья Андрея Воробьева.

В пресс-службе добавили, что в этом году в парке оборудуют зоны отдыха вдоль реки на территории Горенского лесничества и входные группы, благоустроят набережную. Также появится детская площадка и беговые дорожки. Кроме того, для безопасности отдыхающих будут установлены камеры видеонаблюдения.

В материале отмечается, что ранее в парке обустроили спортивные и танцевальную площадки, открыли кафе, а также лодочную станцию.

В настоящее время в Подмосковье насчитывается более 180 парков культуры и отдыха, в то время как в 2014 году их было всего 25. За последние 5 лет площадь парков увеличилась в 2 раза, а посещаемость достигла 24 млн человек в год.