Более 20 проектов из Подмосковья победили в грантовом конкурсе в области культуры

Общий грантовый фонд конкурса - 4 млрд рублей

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Свыше 20 подмосковных проектов стали победителями первого грантового конкурса 2023 года Президентского фонда культурных инициатив. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области.

"По итогам первого грантового конкурса 2023 года поддержку Президентского фонда культурных инициатив на реализацию проектов в области культуры, искусства и креативных индустрий получит 881 творческий проект из всех регионов России на сумму более 3,6 млрд рублей. Среди победителей - 21 проект организаций и коллективов Московской области из 16 городских округов: Балашиха, Богородский (2), Дмитровский, Домодедово, Егорьевск, Жуковский, Клин, Коломна (2), Королев, Красногорск, Лыткарино, Люберцы (2), Мытищи, Наро-Фоминский, Одинцовский (2), Пушкинский (2)", - сказали в пресс-службе.

Отмечается, что вместе с тем всего неделя остается до завершения приема заявок на второй грантовый конкурс 2023 года Президентского фонда культурных инициатив на поддержку проектов в области культуры, искусства и креативных (творческих) индустрий. Заявки через сайт фондкультурныхинициатив.рф могут подать негосударственные НКО, коммерческие и муниципальные организации, а также индивидуальные предприниматели в срок до 20 марта 2023 года.

Общий грантовый фонд конкурса - 4 млрд рублей. Подведение итогов конкурса и их размещение на официальном сайте фонда планируется осуществить не позднее 30 июня 2023 года. Реализация проекта должна начаться не ранее 1 августа 2023 года и завершиться не позднее 31 декабря 2024 года.

"Проекты могут быть поданы по девяти тематическим направлениям: "Нация созидателей", "Великое русское слово", "Я горжусь", "Место силы", "Культурный код", "Молодые лидеры", "История страны: история преодолений и побед. Вехи", "Многонациональный народ", "Мы вместе", - перечислили в пресс-службе.