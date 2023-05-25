Московская детская железная дорога откроет сезон движения 27 мая

Проехать по узкоколейной магистрали, которая проходит в лесопарковой зоне, могут все желающие

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Московская детская железная дорога (МДЖД) возобновит сезонную работу 27 мая. Об этом сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе Московской железной дороги (МЖД).

"В подмосковном поселке Кратово 27 мая открывается движение поездов на Московской детской железной дороге. Проехать по узкоколейной магистрали, которая проходит в лесопарковой зоне, могут все желающие", - сообщили в пресс-службе.

Всего на линии две станции - Пионерская, расположенная на берегу Кратовского озера в парке культуры и отдыха, и Юность - около платформы Отдых Казанского направления МЖД, а также промежуточная платформа Школьная. На МДЖД есть пост электрической централизации, вагонное и локомотивное депо, функционирует шесть переездов, протяженность пути составляет 3,8 км.

"Обслуживают всю инфраструктуру, управляют перевозочным процессом и водят поезда 600 воспитанников МДЖД в возрасте от 12 до 17 лет. В течение учебного года они прошли подготовку по основам железнодорожного дела. Допуском к производственной практике стала сдача экзаменов, в том числе по охране труда", - отметили в пресс-службе.

По случаю открытия 86-го эксплуатационного сезона на станции Пионерская 27 мая в 11:00 состоится торжественная линейка. Первый в этом году поезд с пассажирами отправится в 12:00. По традиции управлять локомотивом будет лучший воспитанник МЖДЖ по итогам прошлого года, а пассажирами станут местные жители, туристы, а также выпускники МДЖД.

"Малая магистраль будет открыта для пассажиров со вторника по субботу. Ознакомиться с расписанием движения поездов можно на официальном сайте Московской железной дороги в разделе "Детские железные дороги". <...> Стоимость проездного билета в одну сторону составляет: для взрослых - 80 рублей, для детей - 60 рублей", - заключили в пресс-службе МЖД.