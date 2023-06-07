Власти Подмосковья ожидают соцгазификацию 12 тыс. объектов в регионе в этом году

Губернатор региона Андрей Воробьев подчеркнул, что решение заводить газ в конкретный дом или нет принимают сами его владельцы

КРАСНОГОРСК /Московская область/, 7 июня. /ТАСС/. Власти Подмосковья ожидают до конца текущего года социальную газификацию 12 тыс. объектов в регионе. Об этом сообщил в среду губернатор Андрей Воробьев, выступая с ежегодным обращением к жителям региона.

"У нас в 2022 [году] 86 тыс. [домов подключили к газу], в этом году - еще 12 тыс., программу продлили. И, если сегодня часть, например, коттеджного поселка не входит в границы населенного пункта и по решению войдет, приобретет статус населенного пункта, такая работа будет также нами продолжена", - сказал Воробьев. Он отметил, что власти предусмотрели льготы для отдельных категорий граждан.

Воробьев напомнил, что социальная газификация - проект президента РФ. "Все, кто живет в населенных пунктах, часто сталкивались с тем, что на окраине мы видим газовую трубу, но от этого в доме не теплее, доступ к газу был крайне ограничен, вы знаете, что президент принял решение, и благодаря в том числе увеличенному на небольшой процент тарифу, Мособлгаз обеспечивает газификацию по всему населенному пункту", - заметил Воробьев.

Губернатор подчеркнул, что решение заводить газ в конкретный дом или нет принимают сами его владельцы. "Но если ты принял решение, то, соответственно, такую комплексную услугу мы можем оказывать", - заключил Воробьев.