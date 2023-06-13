Пассажиры Подмосковья воспользовались автобусами более 4,6 млн раз в длинные выходные

В День России автобусами воспользовались порядка 1,5 млн раз

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Более 4,6 млн поездок на автобусах совершили жители и гости Московской области в период с 10 по 12 июня. В День России автобусами воспользовались около 1,5 млн раз, сообщила во вторник пресс-служба Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона.

"За три праздничных дня жители и гости Подмосковья активно пользовались общественным транспортом. Автобусы курсировали по графику выходного дня. В обслуживании городских, пригородных и междугородних маршрутов было задействовано свыше 7 тыс. автобусов. Для создания праздничного настроения региональные перевозчики украсили подвижной состав флагами", - привели в тексте слова зампредседателя правительства Подмосковья Анны Кротовой.

В пресс-службе уточнили, что в период с 10 по 12 июня гости и жители региона совершили более 4,6 млн поездок в областных автобусах. В День России автобусами воспользовались порядка 1,5 млн раз.

Поясняется, что максимальный пассажиропоток зафиксирован 10 июня - более 1,7 млн операций. Среди способов оплаты проезда в праздничные выходные лидируют банковские карты - свыше 1,6 млн трансакций. По картам "Стрелка" и "Тройка" зафиксировано более 800 тыс. оплат.

В праздничные выходные больше всего поездок пассажиры совершили на автобусных маршрутах в Балашихе, а самым популярным маршрутом стал №368 от станции МЦД Долгопрудная до метро "Ховрино".