В Подмосковье проведут аэрацию дорог

Для комфортного передвижения автомобилистов работы по поливке дорог проводят до 16 часов

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Дорожные службы Московской области проведут аэрацию дорог для снижения температуры асфальта во время жаркой погоды. Об этом сообщила в четверг пресс-служба Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.

"Дорожники приступили к аэрации воздуха на дорогах Московской области в черте городов. Для комфортного передвижения автомобилистов работы по поливке дорог проводят до 16 часов. Аэрация позволяет не только содержать дороги в чистоте, но и охлаждать поверхность дорожного полотна", - привели в тексте слова министра транспорта и дорожной инфраструктуры региона Алексея Гержика.

В пресс-службе пояснили, что аэрация способствует устранению пыли, благодаря чему улучшается санитарное состояние улично-дорожной сети городов. Дополнительное увлажнение также способствует охлаждению асфальта, что позволит снизить вероятность деформации под длительным воздействием солнечных лучей.

В министерстве также рассказали, что в ближайшие дни в регионе ожидается повышение температуры воздуха до 30 градусов тепла. Участников дорожного движения призывают быть аккуратными и по возможности отказаться от необязательных поездок в пиковые солнечные часы.