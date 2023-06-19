Более 1,2 тыс. подъездов отремонтировали в Подмосковье с начала года

Всего в региональную программу ремонта на 2023 год вошли свыше 6 тыс. подъездов

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Свыше 1,2 тыс. подъездов многоквартирных домов отремонтировали в Московской области с начала текущего года. Всего в региональную программу ремонта на 2023 год вошли свыше 6 тыс. подъездов, сообщила в понедельник пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства региона.

"На сегодняшний день из общего годового плана в Подмосковье отремонтировано 1 267 подъездов. В части городских округов план по ремонту подъездов выполнен на 100%, например, в Котельниках, Электрогорске и Реутове. Также более 80% запланированных к ремонту в этом году подъездов выполнено в городских округах: Лосино-Петровский и Люберцы", - привели в тексте слова министра ЖКХ региона Антона Велиховского.

В министерстве уточнили, что в этом году в Московской области в рамках реализации губернаторской программы "Мой подъезд" планируется отремонтировать свыше 6,1 тыс. подъездов. Участие в программе происходит по решению собственников жилья. При этом жители вправе предложить любой дизайн и оформление своего подъезда, а также им предоставляется возможность осуществлять полный контроль за ходом реализации работ.

По данным ведомства, за семь лет реализации программы ремонтные работы выполнили почти в 100 тыс. подъездов.