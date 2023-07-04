Фестиваль варенья пройдет в Подмосковье с 7 по 9 июля

Кроме варенья на ярмарке будут представлены разнообразные сорта меда и чая, кондитерские изделия, орехи, сухофрукты, ягоды и фрукты

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Фестиваль "Вар-варенье" пройдет в парке культуры и отдыха "Дулевский" в Орехово-Зуевском городском округе с 7 по 9 июля, гости смогут попробовать и приобрести варенье от региональных производителей. Об этом во вторник сообщила пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья.

"С 7 по 9 июля в парке культуры и отдыха "Дулевский" Орехово-Зуевского городского округа пройдет фестиваль "Вар-варенье". На нем будет организована ярмарка, где можно приобрести и попробовать лучшие виды домашнего варенья и сладостей, изготовленных в регионе", - говорится в сообщении.

Отмечается, что кроме варенья на ярмарке будут представлены разнообразные сорта меда и чая, кондитерские изделия, орехи, сухофрукты, ягоды и фрукты. Помимо этого, для посетителей запланирована культурная программа: дегустация варенья и сладостей на вареньевом фудкорте и анимация для детей.

"В Московской области уже собрали первый в сезоне урожай клубники, на прилавках появилась лесная земляника. Всего этим летом в регионе планируют собрать более 1 400 тонн клубники. Фермерские хозяйства производят из местных ягод сотни видов варенья, разрабатывают уникальные рецепты с добавлением необычных ингредиентов. Такой продукт всегда востребован у покупателей", - привели в тексте слова зампреда правительства региона Георгия Филимонова.