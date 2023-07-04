Почти 1,8 тыс. выпускников завершили обучение в медколледже Подмосковья

В Московском областном медколледже проводится обучение студентов по таким специальностям, как "лечебное дело", "сестринское дело", "стоматология ортопедическая", "лабораторная диагностика", "акушерское дело", "фармация" и "стоматология профилактическая"

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Выпускные вечера прошли в филиалах Московского областного медицинского колледжа №1, обучение завершили порядка 1,8 тыс. человек. Об этом во вторник сообщила пресс-служба министерства здравоохранения региона.

"В Подмосковье заинтересованы в привлечении на работу не только врачей, но также фельдшеров, медсестер и других специалистов со средним медицинским образованием. Ежегодно мы увеличиваем количество бюджетных мест для поступающих в наш колледж. За последние пять лет этот показатель увеличился на 70%. Мы приглашаем всех выпускников после окончания обучения на работу в наши медицинские организации", - привели в тексте слова первого зампредседателя правительства региона Светланы Стригунковой.

Отмечается, что в Московском областном медколледже проводится обучение студентов по таким специальностям, как "лечебное дело", "сестринское дело", "стоматология ортопедическая", "лабораторная диагностика", "акушерское дело", "фармация" и "стоматология профилактическая".