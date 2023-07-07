7 июля, 08:09

Николай Ханин покинул пост главы Каширы по собственному желанию

Обязанности главы временно будет исполнять замглавы администрации муниципалитета Марина Кузнецова

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Николай Ханин досрочно сложил полномочия главы подмосковного городского округа Кашира по собственному желанию, обязанности главы временно будет исполнять замглавы администрации муниципалитета Марина Кузнецова. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба министерства территориальной политики региона.

"Глава городского округа Кашира Московской области Н.А. Ханин досрочно прекратил полномочия по собственному желанию", - говорится в сообщении.

Отмечается, что местным советом депутатов принято решение о возложении временного исполнения полномочий главы на замглавы администрации округа Марину Кузнецову. 

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