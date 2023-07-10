Более 400 человек проверили свое здоровье в парках Подмосковья в выходные

В прошедшие выходные акция проходила в 21 городском округе

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Акция по проверке состояния организма "Проверь здоровье в парке" прошла в минувшие выходные в 21 городском округе Подмосковья, ее участниками стали более 400 человек. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Московской области.

"За прошедшие выходные свое здоровье в парках проверили более 400 человек, а с начала проведения акции - уже более 3 тыс. Важно заботиться о себе и регулярно проходить профилактические осмотры. Своевременная диагностика позволяет выявить заболевание на ранней стадии и вовремя начать лечение", - привели в тексте слова первого зампреда правительства Подмосковья Светланы Стригунковой.

В пресс-службе рассказали, что в прошедшие выходные акция проходила в 21 городском округе - Коломне, Балашихе, Щелкове и других.

Результаты обследования жителям придут в личный кабинет пациента на региональном портале госуслуг, подчеркнули в министерстве.