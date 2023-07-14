Более 750 тыс. детей прошли профилактические медосмотры в Подмосковье с начала года

Для прохождения медосмотра ребенком его родители должны обратиться в поликлинику по месту прикрепления с паспортом или свидетельством о рождении и полисом ОМС

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Свыше 750 тыс. детей, проживающих в Московской области, с начала текущего года проверили состояние своего здоровья в рамках профилактических медицинских осмотров. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Подмосковья.

"Здоровье детского населения региона - один из наших основных приоритетов в работе. Своевременное прохождение профосмотров позволяет выявить заболевания на ранней стадии и вовремя начать лечение. С начала года профилактические осмотры прошли уже свыше 750 тыс. детей", - привели в тексте слова первого зампреда правительства региона Светланы Стригунковой.

В пресс-службе рассказали, что для прохождения медосмотра ребенком его родители должны обратиться в поликлинику по месту прикрепления с паспортом или свидетельством о рождении и полисом ОМС.