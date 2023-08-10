В Подмосковье 27 августа пройдет гала-концерт "Ночь Чайковского" под руководством Башмета

Солистами концерта станут лауреаты XVII Международного конкурса имени П.И. Чайковского

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Большой гала-концерт "Ночь Чайковского" состоится 27 августа в усадьбе "Демьяново" городского округа Клин Московской области. Художественным руководителем концерта выступит народный артист СССР, художественный руководитель фестиваля искусств П.И. Чайковского в Клину Юрий Башмет, сообщили ТАСС в Министерстве культуры и туризма Подмосковья.

"Старинная усадьба "Демьяново" 27 августа примет у себя впечатляющий своим масштабом гала-концерт "Ночь Чайковского". В программе концерта - музыка Петра Ильича Чайковского. Зрители увидят уникальное световое и визуальное шоу, которые создадут единую композицию постановки. В прошлом году концерт проходил как спецпроект в рамках VIII Международного фестиваля искусств П. И. Чайковского, в этом году мы приняли решение сделать мероприятие абсолютно самостоятельным, ведь в 2022 году его посетили более 10 тыс. человек", - привели в пресс-службе слова вице-губернатора Московской области Ирины Каклюгиной.

Солистами концерта станут лауреаты XVII Международного конкурса имени П.И. Чайковского. За дирижерским пультом Государственного симфонического оркестра "Новая Россия" - Башмет.

"В этом году при поддержке Президентского фонда культурных инициатив мы продолжим и даже расширим наш масштабный проект "Ночь Чайковского". Уже во второй раз состоится большой гала-концерт в усадьбе "Демьяново", и я очень рад, что в этом году публика услышит на концерте замечательных молодых солистов, Лауреатов только что прошедшего конкурса Чайковского. Я очень рад и горжусь тем, что наш концерт в Демьяново соберет лучших молодых музыкантов из разных стран мира", - отметил Башмет.

Гала-концерт состоится на Большой Поляне в усадьбе "Демьяново". Начало в 20:00. Вход на мероприятие свободный.