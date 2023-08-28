В Подмосковье более 53 тыс. человек стали участниками акции "Ночь кино"

Зрители смогли бесплатно увидеть отечественные картины "Чебурашка", "Вызов" и "Праведник"

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Свыше 53 тыс. человек приняли участие во всероссийской акции "Ночь кино" в Московской области. Для посетителей подготовили почти 260 площадок, среди которых кинотеатры, музеи и библиотеки, сообщила пресс-служба министерства культуры и туризма Подмосковья.

"Ежегодная всероссийская акция "Ночь кино - 2023", приуроченная ко Дню российского кинематографа, прошла в Московской области 26 августа на 258 площадках, посетителями которых стали 53,3 тыс. человек. В 2022 году кино в рамках акции посмотрели 36 тыс. человек", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в ночь на воскресенье зрители посетили кинотеатры, культурно-досуговые учреждения, музеи и библиотеки региона, а также летние кинотеатры под открытым небом, где смогли бесплатно увидеть отечественные картины "Чебурашка" (реж. Дмитрий Дьяченко), "Вызов" (реж. Клим Шипенко), "Праведник" (реж. Сергей Урсуляк).

Акция "Ночь кино" проходит в Подмосковье с 2016 года. Она способствует популяризации российского кинематографа и расширяет доступ населения к качественным отечественным фильмам. Организаторами акции выступают Министерство культуры РФ, Фонд кино и портал культурного наследия и традиций России "Культура.РФ". В Московской области показы проводятся под кураторством ГАУК МО "Креативное бюро "Регион" при поддержке Министерства культуры и туризма Московской области.