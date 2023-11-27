Врио главы Ленинского округа Подмосковья назначен Эдуард Арадушкин

Арадушкин работает в администрации Ленинского округа с 2018 года

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Совет депутатов Ленинского городского округа Московской области назначил временно исполняющим полномочия главы муниципалитета Эдуарда Арадушкина. Об этом сообщается в Telegram-канале администрации округа.

"В связи с невозможностью исполнения своих обязанностей главой Ленинского городского округа Совет депутатов муниципалитета принял решение назначить временно исполняющим полномочия главы Ленинского городского округа Эдуарда Петровича Арадушкина", - говорится в сообщении.

В администрации рассказали, что Арадушкин работает в администрации Ленинского округа с 2018 года. До настоящего времени он занимал должность заместителя главы администрации по вопросам территориальной политики, развития и взаимодействия работы территориальных отделов, подготовки и проведения выборов всех уровней, территориальной и общественной безопасности, ГО и ЧС, противодействия коррупции, мобилизационной подготовки.

25 ноября Тверской суд Москвы арестовал главу Ленинского городского округа Подмосковья Алексея Спасского по делу о получении взятки.