В Химках приступили к новому этапу реконструкции железнодорожной станции

Работы планируется завершить к 2026 году

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Около 30 торговых павильонов демонтировали вблизи железнодорожной станции Химки в рамках масштабного проекта реконструкции. Работы по обновлению и приведению объекта к единым стандартам МЦД планируется завершить к 2026 году, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

"В Химках в рамках масштабной реконструкции одноименной железнодорожной станции демонтировали 30 торговых павильонов, которые не соответствовали архитектурному облику города. До 2026 года ж/д станцию обновят и приведут к единым стандартам МЦД-3, что позволит повысить качество обслуживания пассажиров. Вместо старых торговых павильонов появится новая инфраструктура: конкорсы - современные переходы с эскалаторами, платформы и кассовые зоны. Также будет обеспечена безбарьерная среда для людей с ограниченными возможностями", - сказали в пресс-службе.

Отмечается, что в целом будут приведены к стандартам МЦД пять железнодорожных станций на территории округа, которые вошли в состав третьего диаметра. До 2026 года работы по реконструкции пройдут на таких станциях, как Левобережная, Химки, Подрезково, Сходня и Фирсановская.

"В соответствии с поручением губернатора Московской области Андрея Юрьевича Воробьева мы приводим в городском округе Химки торговые объекты в соответствующий вид и те объекты, которые уже все отработали, изжили, мы их демонтируем, сносим и дальше будем рассматривать вопрос о размещении более современных, более качественных и доступных объектов торговых территорий", - привели в тексте слова замглавы администрации городского округа Химки Игоря Панчука.