Новогоднюю иллюминацию включат в парках Подмосковья 1 декабря

Также для посетителей пройдут развлекательные мероприятия

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Открытие зимнего сезона состоится в парках Московской области 1 декабря. Для посетителей пройдут развлекательные мероприятия, а также будет включена новогодняя иллюминация, сообщила пресс-служба Министерства культуры и туризма Подмосковья.

"Открытие зимнего сезона стартует в парках культуры и отдыха Московской области 1 декабря. В этот день состоится зажжение новогодних елей и иллюминации, гостей ждет насыщенная культурно-развлекательная программа", - говорится в сообщении.

Так, в амфитеатре Раменского городского парка дети смогут присоединиться к анимационной программе "Здравствуй, зимушка, Зима!" Сладкие пончики и мастер-класс "Новогодняя снежинка" ждут гостей Дрезненского городского парка в Орехово-Зуевском округе. В парке "Захарово" в Одинцовском округе можно будет присоединиться к мастер-классу "Деревянный дракон", соревнованию "Веселые эстафеты", а также увидеть постановку "Кто спрятал огоньки?".

В пресс-службе добавили, что также в течение всего зимнего сезона во многих парках будут работать резиденции и почта Деда Мороза.