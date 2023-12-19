Обновленный стадион "Торпедо" в Люберцах откроется в 2025 году

Готовность спортивного объекта составляет более 25%

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Стадион "Торпедо" в Люберцах планируется открыть после реконструкции в 2025 году, в настоящее время готовность спортивного объекта составляет более 25%, сообщила пресс-служба министерства строительного комплекса Подмосковья.

"В подмосковных Люберцах продолжается реконструкция стадиона "Торпедо". Рабочие ведут монолитные работы по возведению трибун и нового здания физкультурно-оздоровительного комплекса. <...> Открыть обновленный стадион планируется в 2025 году", - говорится в сообщении.

В материале отмечается, что реконструкция спортивного объекта ведется с привлечением средств инфраструктурного бюджетного кредита. В настоящее время на стадионе выполняются, в том числе, монолитные работы по возведению физкультурно-оздоровительного комплекса. Строительная готовность составляет более 25%.

В пресс-службе рассказали, что проект предусматривает обновление футбольного поля, трибуны общей площадью более 3 тыс. кв. м, новый физкультурно-оздоровительный комплекс общей площадью почти 2,5 тыс. кв. м, две площадки для сдачи нормативов ГТО, восемь беговых дорожек, площадки для игровых видов спорта, воркаута, тяжелой атлетики и многое другое.

На трибунах смогут единовременно находиться более 1,5 тыс. зрителей. В подтрибунном пространстве стадиона будут оборудованы залы тяжелой атлетики и единоборств, медкабинеты для посетителей и спортсменов, раздевалки, инвентарные, тренерские, душевые, а также конференц-зал, указано в сообщении.