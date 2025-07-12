Бабушка рассказала о состоянии внучки, которую ударили молотком по голове в Подмосковье

По словам женщины, девочка находится в тяжелом состоянии, она лежит в детском клиническом центре имени Рошаля

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Состояние одной из пострадавших девочек, на которую напал 16-летний москвич вблизи садоводческого товарищества городского округа Домодедово, тяжелое, она лежит в детском клиническом центре имени Л.М. Рошаля в бессознательном состоянии. Об этом ТАСС сообщила ее бабушка.

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По данным следствия, 11 июля в лесном массиве вблизи садоводческого товарищества городского округа Домодедово подозреваемый молотком нанес двум девочкам удары в область головы. Одна из девочек смогла убежать от нападавшего и сообщить родителям о случившемся, после чего была вызвана скорая помощь и потерпевших госпитализировали. Следователем следственного отдела по городу Домодедово ГСУ СК России по Московской области задержан 16-летний москвич, подозреваемый в покушении на убийство двух девочек 13 и 16 лет

"Она в центре Рошаля в тяжелом состоянии. Врачи пока ничего не говорят, пока она под аппаратом", - сказала она.

Собеседница агентства узнала о случившемся от мамы второй девочки. "Сказала, что на них напали где-то. Я побежала, дедушка старшей девочки на машине нас туда отвез. Ну и там мы нашли мою внучку. Как и что произошло, я не знаю. Это надо спрашивать у старшей девочки. Она тоже в больнице. Говорят, что он напал на них, старшая побежала в нашу сторону, моя побежала в сторону СНТ. Ну и все, он, наверное, ее и догнал", - рассказала она.

По словам бабушки, девочки дружили, а с мальчиком не были знакомы. "Он из деревни Борисово. Мы никого там не знаем, у нас здесь дача, мы тут три года всего. Мы своих-то дачников не всех знаем, а из Борисово вообще никого не знаем", - поделилась собеседница агентства.

Она отметила, что напавшего они ранее не видели. "Он никогда здесь не был. У нас чужих не бывает. У нас ворота все время закрыты. Нашла я ее в километре от дома, может, меньше. Мне 71 год. Я в таком шоке, что толком ничего не знаю. Я только была с ней, пока ее скорая не забрала. Она ничего не говорила, она в бессознательном состоянии", - рассказала бабушка потерпевшей.