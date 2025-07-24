В Подмосковье расширили перечень зон для купания

Выдано 52 заключения о соответствии водного объекта санитарным правилам, сообщили в управлении Роспотребнадзора по Московской области

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Эпидемиологи расширили перечень зон для купания до 52 в Московской области. Об этом сообщили на сайте регионального управления Роспотребнадзора.

"По состоянию на текущий момент управлением Роспотребнадзора по Московской области выдано 52 санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии водного объекта санитарным правилам и условиям безопасного для здоровья населения использования водного объекта", - говорится в сообщении.

В ведомстве перечислили зоны, в число которых входят водоемы, карьеры, озера и пляжи в более чем 20 городских округах Подмосковья. Еще 10 зон отдыха, расположенных в Пушкинском и Сергиево-Посадском городских округах, а также в Электростали и Люберцах получили санитарно-эпидемиологические заключения о несоответствии водного объекта для использования в рекреационных целях.

В Роспотребнадзоре напомнили, что купаться безопасно только в официально установленных местах отдыха при наличии санитарно-эпидемиологического заключения о качестве воды водного объекта, используемого в целях купания.