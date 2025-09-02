Гости мероприятия приняли участие в праздничных парадах первоклассников, посетили научные представления, анимационные программы, концерты "Школьная симфония"

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Праздничные мероприятия, приуроченные ко Дню знаний, в подмосковных парках посетили порядка 45 тыс. человек. Об этом сообщила пресс-служба Министерства культуры и туризма Московской области.

"Первого сентября в 86 парках Московской области прошло общеобластное мероприятие "Парк знаний", приуроченное ко Дню знаний. Школьники и родители приняли участие в праздничных парадах первоклассников, посетили научные представления, анимационные программы, концерты "Школьная симфония" и многое другое. На праздничных мероприятиях в парках побывали 44,5 тыс. человек", - сказали в пресс-службе.

Там рассказали, что, в частности, в Шаховской прошел праздничный парад первоклассников, для гостей подготовили анимационную программу, мастер-класс от сотрудников МЧС и познавательный "урок мира". В парке "Беличий" в Краснознаменске для юных гостей состоялась игра "Форт Боярд", также все желающие смогли увидеть выступление фокусника и представление "летающих" подушек.