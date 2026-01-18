В Чехове проверят коммунальщиков из-за отключения от тепла более 100 домов

После аварии отопление подключили в 65 домах и на объектах здравоохранения

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Прокуратура начала проверку после отключения отопления и горячей воды в более чем 100 домах в Чехове, сообщает ведомство.

"В ходе проверки Чеховская городская прокуратура даст правовую оценку действиям ресурсоснабжающей и управляющих организаций, в том числе по содержанию и эксплуатации объектов теплосетевого хозяйства, эффективности ранее проведенных ремонтов и целевого расходования выделенных денежных средств", - говорится в сообщении.

По данным прокуратуры, без горячей воды и отопления остались жители 101 многоквартирного дома и объкты здравоохранения. Отопление подключено в 65 домах и учреждениях здравоохранения.

Прокуратура также взяла на контроль сроки проведения аварийно-восстановительных работ и законность начисления платы за комуслуги в период отключений.