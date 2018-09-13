Минтранс Подмосковья открыл голосование за ремонт дорог на 2019 год

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области открыло голосование на региональном портале взаимодействия с властью "Добродел" для формирования списка дорог, которые будут отремонтированы в 2019 году. Об этом в четверг сообщили в пресс-службе ведомства.

"На портале "Добродел" стартовало народное голосование за ремонт дорог Московской области на 2019 год. На голосование вынесено более 1,9 тысячи участков автодорог, из них свыше 400 региональных и 1,5 тысячи муниципальных объектов", - процитировали в пресс-службе министра транспорта Подмосковья Игоря Трескова.

Голосование завершится 2 ноября 2018 года.

По словам Трескова, список для голосования состоит из дорог, не требующих проведения капитальных работ, а только замены асфальтобетонного покрытия. В план работ на 2019 год войдут те участки, которые наберут больше всего голосов. Каждый житель может отдать свой голос только за одну дорогу.

В пресс-службе Минтранса области отметили, что ежегодно около 20% от всей программы ремонта областных автодорог формируется жителями в ходе голосования на портале "Добродел". Так, в 2017 и 2018 годах было обновлено более 700 трасс общей протяженностью более 1,2 тыс. км.