В Ногинске уничтожили два боеприпаса времен войны

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Два боеприпаса времен Великой Отечественной войны найдены в Ногинском районе Подмосковья, сообщили ТАСС в пресс-службе Московской областной противопожарно-спасательной службы.
"Два боеприпаса, включая авиабомбу времен Великой Отечественной войны, были обнаружены ремонтниками на участке строящейся ЦКАД в районе деревне Соколово Ногинского муниципального района. На место прибыли спасатели Ногинского территориального управления Мособлпожспаса и оцепили опасный участок", - сказал сотрудник пресс-службы.
Пиротехники откопали боеприпасы, поместили в противовзрывной контейнер и вывезли на полигон для уничтожения. По словам сотрудников ведомства, в Подмосковье, в местах, где во время войны велись ожесточенные бои, почти каждый день обнаруживают боеприпасы.