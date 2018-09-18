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В Ногинске уничтожили два боеприпаса времен войны

Их обнаружили на участке строящейся ЦКАД

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Два боеприпаса времен Великой Отечественной войны найдены в Ногинском районе Подмосковья, сообщили ТАСС в пресс-службе Московской областной противопожарно-спасательной службы.

"Два боеприпаса, включая авиабомбу времен Великой Отечественной войны, были обнаружены ремонтниками на участке строящейся ЦКАД в районе деревне Соколово Ногинского муниципального района. На место прибыли спасатели Ногинского территориального управления Мособлпожспаса и оцепили опасный участок", - сказал сотрудник пресс-службы.

Пиротехники откопали боеприпасы, поместили в противовзрывной контейнер и вывезли на полигон для уничтожения. По словам сотрудников ведомства, в Подмосковье, в местах, где во время войны велись ожесточенные бои, почти каждый день обнаруживают боеприпасы.

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