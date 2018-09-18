Благоустройство въездных групп в городах Подмосковья завершат к 1 октября

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Строительство и реконструкцию малых архитектурных форм на въезде в 48, запланированных на этот год городов Московской области, завершат к 1 октября 2018 года. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства жилищно-коммунального хозяйства Подмосковья.

"В этом году в 24 муниципальных образованиях Московской области запланировано строительство 48 въездных групп, установленных на границах областных округов и районов, дорожная карта по их благоустройству утверждена региональным правительством. Все объекты будут сданы в срок до 1 октября текущего года", - сообщили в пресс-службе области.

В ведомстве напомнили, что централизованная программа благоустройства и реконструкции въездных групп реализуется в Подмосковье впервые. В ее рамках обязательно на въездах в город устанавливаются малые архитектурные формы, обустраивается декоративное освещение и озеленяется участок. В этом году реконструкцию и строительство въездных групп делают в тех муниципальных образованиях, которые были преобразованы в городские округа в 2015-2017 годах и примыкают к МКАД. Также в программу попали субъекты области, через которые проходили маршруты следования команд-участниц и болельщиков ЧМ-2018.

Согласно данным МинЖКХ Подмосковья, на начало сентября строительство 32 въездных групп было полностью завершено, на 16 объектах в восьми муниципалитетах работы были на стадии завершения