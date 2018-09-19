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На водоемах Подмосковья летом 2018 года погибло восемь детей

Практически в два раза меньше по сравнению с 2017 годом

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Восемь детей утонули в водоемах Московской области летом 2018 года - почти в два раза меньше, чем в 2017 году за тот же период, сообщил журналистам заведующий отделом по делам несовершеннолетних администрации губернатора Московской области Евгений Здобнов.

"Положительная динамика в этом году по случаям гибели детей на воде. То есть количество таких случаев сократилось практически в два раза. Если в прошлом году их было 14, то в этом году их зарегистрировано восемь", - сказал он.

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