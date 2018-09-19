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Суд отложил рассмотрение дела по иску Волоколамска к свалке "Ядрово" на 10 октября

Администрация города подала иск об остановке работы полигона 20 июня, суд принял его в производство 26 июня

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Арбитражный суд Московской области перенес на 10 октября рассмотрение иска администрации городского поселения Волоколамск к оператору местного полигона бытовых отходов "Ядрово" - компании "Ядрово" с требованием закрыть свалку. Соответствующая информация была опубликована в картотеке арбитражных дел.

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Ранее сообщалось, что администрация Волоколамска подала иск об остановке работы свалки 20 июня, суд принял его в производство 26 июня.

С февраля 2018 года жители Волоколамского района жаловались на неприятный запах, распространяющийся с полигона "Ядрово". 21 марта 77 школьников обратились к врачам из-за плохого самочувствия, их родители связали происшествие с очередным выбросом свалочного газа с полигона. Позднее врачи опровергли эту версию. 14 апреля старую, заполненную мусором часть полигона, с которой распространялся неприятный запах, закрыли для приема отходов и к 14 июня возвели на ней систему утилизации газа.

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