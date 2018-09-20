Проекты всех мусоросжигательных заводов Подмосковья прошли общественные слушания

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Проекты всех четырех запланированных в Московской области заводов по термическому обезвреживанию бытового мусора прошли общественные слушания. Об этом в четверг ТАСС сообщили в пресс-службе компании "РТ-Инвест" (входит в госкорпорацию "Ростех").

"20 сентября 2018 года в Ногинском районе состоялись общественные слушания по оценке воздействия на окружающую среду (ОВОС, обязательная часть проекта строительства промышленных объектов) четвертого завода по термическому обезвреживанию твердых коммунальных отходов. Это последний из четырех запланированных предприятий, таким образом все заводы прошли необходимые слушания", - сообщили в пресс-службе компании. Сейчас Ногинский район находится в стадии преобразования в Богородский городской округ.

Согласно данным компании, в слушаниях по этому заводу приняли участие более 500 жителей муниципалитета. Все поступившие конструктивные замечания и предложения были внесены в протокол и будут учтены в проектной документации.

Четвертый завод будет расположен вблизи деревни Тимохово, где находится крупнейший мусорный полигон Подмосковья "Тимохово". Проект предприятия типовой, мощность его приемки, как и прочих, будет составлять 700 тыс. тонн коммунальных отходов в год. Все четыре завода суммарно смогут перерабатывать около 2,8 млн. тонн мусора в год.

Первые два предприятия в Воскресенском и Наро-Фоминском районах заработают в 2021 году, остальные два - в Богородском городском округе и Солнечногорском районе - запустят к 2023 году. Эти заводы наряду с комплексами сортировки и переработки мусора станут частью новой системы Московской области по обращению с коммунальными отходами, которая будет базироваться на раздельном сборе мусора. По словам губернатора региона Андрея Воробьева, повсеместно в Подмосковье его запустят с 1 января 2019 года.