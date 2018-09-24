Региональное министерство культуры выбрало лучшие гостиницы Подмосковья

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Министерство культуры Московской области подвело итоги конкурса на лучшую организацию туристской индустрии в 2018 году. Жюри отобрало лучшие гостиницы, отели, туроператоров и турагентов области этого года, сообщили в пресс-службе министерства в понедельник.

"Номинация "Загородная гостиница года": 1-е место (победитель) - загородный отель "Москоу Кантри Клаб" (г.о. Красногорск, п. Нахабино). Номинация "Городская гостиница года": победитель - отель "Альянс Гринвуд" (г.о. Красногорск). Номинация "Туроператор года": 1-е место - туроператор "Смарт студия" (г. Балашиха). Номинация "Турагент года": победитель - туристическая компания "Золотые Купола" (г. Серпухов)", - говорится в сообщении пресс-службы.

Среди мини-отелей первое место занял бутик-отель "Грасс парк" в деревне Гусенки Талдомского района. Лучшим эко-отелем года в Подмосковье был назван "Царьград" в деревне Спас-Тешилово Серпуховского района. Среди спа-отелей жюри выделило гостинично-развлекательный комплекс "Бережки-Холл" в городе Егорьевск.

Также определили победителя в номинации "Горнолыжный отель года", им стал отель "Свежий ветер" в деревне Курово Дмитровского района. Лучшим бизнес-отелем Подмосковья в 2018 году стала гостиница "Артурс Village&SPA Отель" в сельском поселении Федоскинское городского округа Мытищи.