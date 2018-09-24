{{key | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Заморозки до -3 градусов ожидаются в ночь на среду в ряде районов Подмосковья

Возможно выпадание снега

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Похолодание до -3 градусов прогнозируется в ночь на среду в некоторых районах Подмосковья. Об этом ТАСС сообщил заместитель начальника ситуационного центра Гидрометцентра Анатолий Цыганков.

"Ночь на среду будет прохладной - в Москве ожидается 3-5 градусов тепла, а в некоторых районах Подмосковья прогнозируются заморозки до -3 градусов", - сказал он.

Также в ночь со среды на четверг есть вероятность выпадения снега, добавил Цыганков. Он отметил, что для образования снежного покрова в Москве пока недостаточно холодно, но при низких ночных температурах возможно образование осадков в виде снега.

Теги
Россия
Мосгорсуд оставил под стражей до 13 ноября экс-главу Серпуховского района Подмосковья
Кроме того, следствие добавило Александру Шестуну новые статьи обвинения
Читать полностью