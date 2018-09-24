Урожай рапса в Подмосковье вырос почти вдове

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Урожай рапса в Московской области, по предварительным данным, увеличился почти в два раза до 22,5 тыс. тонн по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщили в пресс-службе министерства сельского хозяйства и продовольствия региона.
"Особо хочу отметить сбор урожая рапса. Культуру убрали с площади 15,5 тыс. га, что составляет 52% от общего урожая. Валовый сбор составляет 22,5 тыс. тонн. А в прошлом году на эту дату цифра была в два раза меньше - 11,5 тыс. тонн. В лидерах - Зарайский, Серебряно-Прудский и Луховицкий районы", - процитировали в пресс-службе и.о. министра сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Андрея Разина.
Он добавил, что по состоянию на 24 сентября было убрано около 96% от площади сева зерновых, зернобобовых и масличных культур в Подмосковье на площади 131,3 га. "Собрано 370,8 тыс. тонн зерновых при урожайности 28,2 центнеров с гектара", - сказал Разин.
И.о. министра отметил, что небольшое снижение валового сбора может в целом положительно отразиться на конъюнктуре рынка. "Небольшое похолодание и дожди в этом году наступили только сейчас, когда урожай зерновых и зернобобовых почти убран. Погодные условия немного сказались на валовом сборе. Но его небольшое уменьшение может сыграть позитивную роль для ценообразования, что может привести к более высокой доходности производителей", - пояснил он.
Валовый сбор зерна в Московской области в 2017 году превысил на 12% урожай 2016 года и составил 403,5 тыс. тонн.