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Кадастровая стоимость удаленных от МКАД земель в Подмосковье снизилась в среднем на 30%

Это связано с общей тенденцией снижения рыночной стоимости земли на удаленных территориях, пояснили в министерстве имущественных отношений Московской области

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Кадастровая стоимость земель под индивидуальную жилищную застройку, дачное или садовое некоммерческое товарищества в Подмосковье вдали от МКАД снизилась в 2018 году в среднем на 30%. Об этом журналистам в понедельник сообщил заместитель министра имущественных отношений Московской области Юрий Лавряков.

"По результатам новой кадастровой оценки 2018 года, в Подмосковье наблюдается снижение кадастровой стоимости земельных участков ИЖС, ДНТ и СНТ на удаленных от МКАД территориях в среднем на 30%, кадастровая стоимость земли этого же вида использования на прилегающих к МКАД территориях мало изменится", - сказал он.

В пресс-службе минмособлимущества ТАСС пояснили, что это произошло в рамках общей тенденции снижения рыночной стоимости земли на удаленных территориях.

Лавряков добавил, что кадастровая стоимость земель особо охраняемых природных территорий не изменилась, а участков под торговлю - увеличилась, но не уточнил насколько. "Небольшой рост нам дали земельные участки, расположенные под торговлей. Причем это в основном земельные участки, которые находятся поблизости от МКАД. Рост стоимости земельных участков объективен", - сказал чиновник.

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