Полицейские обнаружили 50 нелегальных мигрантов на стройке в Подмосковье

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Полицейские обнаружили 50 нелегальных мигрантов при проверке стройки в Балашихе. Об этом ТАСС сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

"Сотрудники МВД проводили оперативно-профилактическую операцию "Нелегал-2018", в рамках которой проверили строительный объект в Балашихе. Они выявили и задержали 50 мигрантов, которые нарушили правила въезда в РФ и работы в стране", - сказала она.

По ее словам, на каждого из задержанных наложен штраф в размере от 2 тыс. до 5 тыс. рублей с последующим выдворением за пределы России.

"Кроме того, отделом дознания полиции в отношении трех жителей Балашихи возбуждены уголовные дела по статье 322.3 УК РФ ("Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в жилом помещении в России")", - добавила Петрова. Максимальное наказание по данной статье предусматривает лишение свободы на срок до трех лет.