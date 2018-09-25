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Контроль за обращением с мусором в Подмосковье перешел к министерству ЖКХ

Также перераспределение полномочий коснулись вице-губернаторов и заместителей председателя правительства
© Максим Григорьев/ТАСС

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Губернатор Московской области Андрей Воробьев передал полномочия за обращением с отходами от Министерства экологии и природопользования к Министерству жилищно-коммунального хозяйства.

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"В Министерство ЖКХ передаются полномочия Министерства экологии в сфере обращения с отходами, а также государственный надзор за этой областью", - заявил Воробьев во вторник в ходе заседания регионального правительства.

Также в новом правительстве выделили комитет по туризму из министерства культуры и преобразовывали главное управление архитектуры в комитет по архитектуре и градостроительству. "Направления становятся все более значимым для Подмосковья, поэтому мы решили повысить их статус", - пояснил Воробьев.

Перераспределение полномочий

Губернатор также перераспределил полномочия вице-губернаторов и заместителей председателя правительства. Так, первый вице-губернатор Московской области Ильдар Габдрахманов впервые будет контролировать блок здравоохранения, вице-губернатор Дмитрий Пестов сверх прочего будет заведовать вопросами благоустройства и обращения с отходами.

"Денис Буцаев (в статусе заместителя председателя правительства - прим. ТАСС) будет отвечать за инвестиционную политику, как это было и прежде, внешнеэкономические связи Подмосковья, развитие сельского хозяйства, также дополнительно в зону его ответственности добавятся вопросы развития туризма, потребительского рынка и услуг. Игорь Тресков (заместитель председателя правительства - прим. ТАСС) продолжит курировать дорожно-транспортный комплекс Подмосковья, также на него возложены новые обязательства, связанные с бюджетом и строительством социальных объектов и расселением из аварийного жилья", - пояснил губернатор.

По словам Воробьева, вице-премьер Александр Чупраков будет курировать вопросы в сфере конкурентной политики, организации деятельности мировых судей и защиты интересов Московской области в судах. Зампред правительства Дмитрий Куракин будет вести блок экологии и управления и распоряжения имуществом Московской области. Вице-премьер Мария Нагорная возглавит главное управление территориальной политики и займется вопросами развития местного самоуправления и взаимодействия с политическими партиями.

Прежний состав правительства области, согласно нормам законодательства, ушел в отставку 14 сентября, когда Воробьев вступил в должность губернатора. На прошедших 9 сентября выборах он набрал 62,52% голосов. Это второй срок Воробьева на посту губернатора региона, который избирается на пять лет

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