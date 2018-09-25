Власти Подмосковья намерены создать не менее 220 площадок складирования снега этой зимой

КРАСНОГОРСК /Московская область/, 25 сентября. /ТАСС/. Власти Московской области планируют подготовить в предстоящий зимний период не менее 220 площадок складирования и вывоза снега, сообщил во вторник министр ЖКХ региона Евгений Хромушин.

"У нас не менее 220 мест для складирования снега в зимний период, есть соответствующая схема. Главы муниципальных образований должны до начала зимнего сезона согласовать эти места с Минэкологии и Госадмтехнадзором и обеспечить к ним подъезд техники для своевременного вывоза снега", - сказал Хромушин на заседании регионального правительства.

Прошлой зимой на территории региона были подготовлены 226 мест для централизованного складирования и вывоза снега, а также работали 11 снегоплавильных пунктов.