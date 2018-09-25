Подмосковные музеи отметят Международный день пожилого человека

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Государственные музеи Московской области проведут специальные мероприятия в честь Международного дня пожилого человека, который отмечается 1 октября. Об этом сообщили в пресс-службе первого зампреда регионального правительства Ольги Забраловой.

"В государственных музеях Московской области пройдут мероприятия, посвященные Международному дню пожилого человека. Принять участие в них смогут все пожилые жители и гости региона", - процитировали Забралову в пресс-службе.

Так, постоянные экспозиции и временные выставки мемориального музыкального музея-заповедника П. И. Чайковского (городской округ Клин) будут бесплатными для пожилых посетителей. Сергиево-Посадский государственный историко-художественный музей-заповедник откроет благотворительную программу "Народный университет". В Главном корпусе этого музея 29 сентября пройдет концерт, гостей познакомят с новой выставкой "К 75-летию Союза художников Сергиева Посада".

Дополнительно к этому Музей-заповедник "Зарайский кремль" представит программу "Осень жизни - пора золотая". Его посещение для пожилых людей будет бесплатным 3 октября.

В Музейно-выставочном комплексе Московской области "Новый Иерусалим" (Истринский район) 30 сентября пройдет концерт. Перед зрителями выступят артисты Московской областной филармонии и лауреаты всероссийских и международных конкурсов.

Также тематические мероприятия пройдут в историко-литературном музее-заповеднике А. С. Пушкина, Серпуховском историко-художественном музее, Звенигородском историко-архитектурном и художественном музее, Мемориальном музее-заповеднике Д. И. Менделеева и А. А. Блока и Московском областном музее народных художественных промыслов.