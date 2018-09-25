Специалисты восстановили подачу горячей воды в Электроуглях

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Специалисты восстановили в полном объеме подачу горячей воды в Электроуглях. Об этом во вторник сообщили в пресс-службе министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

Ранее во вторник губернатор Подмосковья Андрей Воробьев прокомментировал ситуацию с прекращением подачи горячей воды в дома в Электроуглях и раскритиковал в этой связи работу управляющей компании "ПИК-Комфорт". О проблеме ему стало известно из социальных сетей.

"Горячая вода пошла в квартиры жителей, подача газа на котельную возобновлена", - процитировали в пресс-службе заместителя министра ЖКХ Подмосковья Владимира Мельника.

В пресс-службе добавили, что министерство ЖКХ вместе с администрацией Богородского городского округа (в него входит Электросталь) проработали вопрос погашения задолженности ресурсоснабжающих организаций перед поставщиком газа. Этот долг привел к отключению горячей воды.

По данным регионального министерства, всего без горячей воды оставались 59 многоквартирных домов и несколько социальных объектов. "Правительство Московской области держит ситуацию на оперативном контроле", - добавили в пресс-службе.