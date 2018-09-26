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Экс-владелец ТЦ "Горбушкин двор" в Москве досрочно сложил полномочия депутата Мосгордумы

Он поблагодарил коллег за благотворную работу в течение 14 лет и отметил, что уходит в бизнес

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Александр Милявский, занимавший должность заместителя председателя комиссии Мосгордумы по экономической политике и финансам, экс-владелец ТЦ "Горбушкин двор" досрочно сложил полномочия депутата Мосгордумы по собственному желанию.

"Считать полномочия депутата Мосгордумы Александра Борисовича Милявского досрочно прекращенными с 10 сентября 2018 года", - сказал заместитель председателя комиссии Мосгордумы по организации работы думы Андрей Метельский.

В свою очередь, Милявский поблагодарил коллег за благотворную работу в Мосгордуме в течение 14 лет и сказал, что уходит в бизнес.

Депутаты приняли соответствующее решение единогласно.

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