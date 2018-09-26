Власти Подмосковья рассмотрят возможность запуска в регионе электрических маршруток

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Власти Московской области рассмотрят предложение частной компании запустить на маршрутах общественного транспорта региона электроавтомобили. Об этом журналистам сообщил министр инвестиций и инноваций Подмосковья Вадим Хромов.
В среду в Доме правительства Московской области прошла встреча первого вице-губернатора Подмосковья Ильдара Габдрахманова с представителями бизнеса. В ходе этой встречи представитель компании "Спецавтоинжиниринг" Борис Любецкий рассказал о созданном прототипе грузопассажирского электромобиля на базе "Газели" и спросил, будет ли внедряться такой транспорта в Подмосковье.
"Обратилась компания, которая производит электроавтомобили на базе "Газель". Минэнергетики поручено проработать вопрос возможности использования таких автомобилей на внутригородских маршрутах и обеспечить инфраструктуру", - сказал журналистам после встречи Хромов.
В пресс-службе Министерства энергетики Московской области ТАСС сообщили, что готовы "обеспечить инфраструктурой любые проекты, связанные с электротранспортом".