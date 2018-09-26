Подмосковье рассчитывает увеличить на 20% объем производства товарной рыбы к 2020 году

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Объем производства товарной рыбы на предприятиях Московской области планируется увеличить до 6 тыс. тонн в год к 2020 году, когда будут введены в эксплуатацию новые объекты аквакультуры. Об этом сообщили в пресс-службе министерства сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья.

"В 2018 году планируется произвести 5 тыс. тонн рыбы. <…> К 2020 году, после реализации инвестиционных проектов и ввода в эксплуатацию новых объектов аквакультуры, планируется произвести 6 тыс. тонн товарной рыбы [в год]", - процитировали в пресс-службе главу министерства Андрея Разина.

По его словам, за минувший период этого года на предприятиях Подмосковья было выращено более 2,5 тыс. тонн рыбы. "Рыба выращивается в искусственных открытых прудах в течение шести-восьми теплых месяцев. На зиму вода из прудов сливается, продолжать далее выращивать опасно, так как при холодной температуре рыба погибнет. Процесс можно сравнить с жатвой, у рыбоводов наступила такая же осенняя страда", - добавил Разин.