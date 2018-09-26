Минобразования Подмосковья отобрало победителей конкурса "Я - волонтер" среди детей-сирот

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Министерство образования Московской области впервые провело конкурс работ "Я - волонтер" среди воспитанников из детских домов. Победители и призеры получили денежные сертификаты на развитие своих проектов, сообщается в среду в пресс-релизе Министерства образования Московской области.

"Двадцать шестого сентября в Московской области среди воспитанников детских домов впервые прошел конкурс "Я - волонтер". Первое место занял проект "Дети учат детей" детского дома "Преображение", его участники получили сертификат в размере 20 тыс. рублей", - говорится в сообщении.

Сертификат в размере 15 тыс. рублей получили разработчики программы "Ветеран рядом", занявшие 2-е место, а третье место занял проект "Утилизация мусора", создателям которого вручили 10 тыс. рублей на его реализацию.

Конкурс "Я - Волонтер" направлен на развитие и формирование культуры добровольчества в Московской области, привлечение к волонтерской деятельности детей-сирот из детских домов, формирование у воспитанников чувства взаимопомощи и ответственности за других.