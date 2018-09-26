Средняя площадь природных пожаров в Подмосковье сократилась 2,3 раза в 2018 году

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Средняя площадь природных пожаров в Московской области по предварительным итогам пожароопасного периода 2018 года сократилась в 2,3 раза до 0,83 га. Об этом сообщили в пресс-службе вице-губернатора Подмосковья Дмитрия Пестова.

"Средняя площадь природных пожаров за время пожароопасного сезона 2018 года снизилась в 2,3 раза. Если в 2017 году один природный пожар в среднем наносил ущерб территории площадью 1,93 га, то в 2018 году этот показатель снизился до 0,83 га", - процитировали в пресс-службе Пестова.

По его словам, положительной динамики удалось добиться благодаря своевременному выявлению очагов. "Во время прохождения пожароопасного периода 2018 года большинство природных пожаров было выявлено и ликвидировано на ранней стадии. Этого удалось добиться благодаря организации всестороннего и оперативного мониторинга возгораний в природной среде, повышению эффективности работы пожарно - спасательных подразделений, а также взаимодействию с добровольными пожарно-спасательными формированиями", - пояснил Пестов.

В аппарате вице-губернатора напомнили, что в регионе работает четырехуровневая система мониторинга природных пожаров: наземное патрулирование, авиаразведка, спутниковый мониторинг и стопроцентный охват лесов видеонаблюдением. В 2018 году специалисты синхронизировали работу систем видеомониторинга и спутникового наблюдения и теперь их данные отображаются на одной карте, что дает более полную и точную картину.

По данным пресс-службы, на 26 сентября в лесах Московской области отмечается минимальный, I класс пожарной опасности. Однако пожароопасный период сохранится до 1 ноября и в тот период продолжится мониторинг лесов. "Это связано с тем, что грибной сезон в лесах региона продолжается, а основной причиной возникновения природных пожаров является человеческий фактор - в том числе разведение костров в не предназначенных для этого местах и нарушение правил безопасного обращения с огнем", - пояснили в аппарате Пестова.