Подмосковные следователи проверят информацию СМИ о нарушении прав женщины и ее ребенка

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Следственный комитет РФ проведет доследственную проверку в Луховицком районе Московской области из-за нарушения прав женщины и ее малолетней дочери, информация о котором появилась в СМИ, сообщили ТАСС в пресс-службе Главного следственного управления СК по Московской области.

"Накануне в эфире программы "Прямой эфир" на канале "Россия 1" вышел сюжет о том, что из-за конфликтов с отчимом и его женой 36-летняя женщина и ее малолетняя дочь не имеют возможности проживать в квартире, в которой прописаны. Им приходится ютиться на съемных квартирах. Также в ходе эфира женщина рассказала о том, что в период, когда она не достигла 16-летнего возраста, в отношении неё было совершено преступление против половой неприкосновенности со стороны отчима", - сказали в пресс-службе.

Следователи также дадут правовую оценку действиям должностных лиц органов системы профилактики городского округа Луховицы в связи с отсутствием постоянного места жительства у малолетнего ребенка, а также ненадлежащего контроля над семьей, в которой проживает девочка. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.