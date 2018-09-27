Два новых газопровода ввели в эксплуатацию в подмосковных Шатуре и Богородске

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Два новых газопровода ввели в эксплуатацию в Богородском городском округе и в городском округе Шатура Московской области, благодаря им 1,4 тыс. жителей рабочих поселков смогут газифицировать дома. Об этом сообщили в пресс-службе вице- губернатора Подмосковья Дмитрия Пестова.

"Новые объекты построены в Богородском городском округе (рабочий поселок имени Воровского) и в городском округе Шатура (рабочий поселок Черусти). Благодаря вводу новых газопроводов возможность подключить к природному газу свои дома и квартиры появилась почти у 1400 жителей р. п. имени Воровского и р. п. Черусти. Общая протяженность построенных газопроводов - почти 38 км", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что газопроводы построили в рамках губернаторской программы "Развитие газификации в Московской области".

"Всего в 2018 году в рамках реализации губернаторской программы планируется ввести в эксплуатацию 50 новых объектов газификации. Благодаря этому еще более 10 тысяч жителей региона получат возможность газифицировать свои дома", - процитировали Пестова в сообщении.

Согласно материалам аппарата Пестова, программа "Развитие газификации в Московской области до 2025 года" - самая масштабная в этой области из принятых в регионе за последние десятилетия. В ее рамках с 2013 года было построено свыше 1,8 тыс. км газопроводов, газифицировано более 350 населенных пунктов, порядка 153 тыс. жителей региона получили возможность подключить к газу свои дома.

С начала 2018 года в Московской области было введено в эксплуатацию 12 новых газопроводов. "Работы ведутся в соответствии с графиком. Ввод большинства объектов программы запланирован на конец года", - добавили в пресс- службе вице-губернатора.