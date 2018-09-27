Электроснабжение Раменского полностью восстановлено

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Электроснабжение в городе Раменское, где были обесточены днем в четверг около 60 тыс. человек, восстановлено в полном объеме. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе министерства энергетики Московской области.

Ранее Минэнерго РФ сообщал, что была обесточена подстанция мощностью 110 кВ "Раменская" и без электроснабжения остались бытовые потребители. По данным Минэнерго Московской области, причиной стало упавшее на провода дерево.

МЧС предупреждало о неблагоприятных погодных условиях 27 сентября в Москве и Подмосковье. В регионе прогнозировалось усиление юго-западного, западного ветра с порывами 15-20 м/с и осадки.