Конкурсная комиссия по отбору главы Волоколамского района Подмосковья соберется 4 октября

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Заседание конкурсной комиссии по отбору кандидатур на пост главы Волоколамского района Московской области состоится 4 октября 2018 года. Об этом в четверг ТАСС сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.

"Заседание конкурсной комиссии по отбору кандидатур на пост главы Волоколамского района Московской области состоится 4 октября 2018 года", - сказал собеседник агентства

Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отправил в отставку бывшего главу Волоколамского района Евгения Гаврилова 23 марта 2018 года на фоне скандала вокруг местной свалки "Ядрово". До настоящего момента и.о. главы района является Андрей Вихарев.

Новый глава района должен быть избран на конкурсной основе решением совета депутатов муниципалитета из кандидатур, которые отберет специальная конкурсная комиссия. Она должна была утвердить окончательный список претендентов 10 сентября, однако заседание не состоялось.

Свое желание участвовать конкурсе на должность главы Волоколамского района выразил заместитель министра экологии Московской области Михаил Сылка. Вихарев не стал подавать свои документы.

Жители Волоколамского района с февраля 2018 года жаловались на неприятный запах с местного мусорного полигона "Ядрово" и провели несколько митингов за его закрытие. 21 марта 77 школьников района обратились к врачам из-за плохого самочувствия, их родители связывали это с очередным выбросом газа с полигона, однако анализы опровергли эту версию.