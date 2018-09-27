Власти сняли режим повышенной готовности в Волоколамске, введенный из-за свалки "Ядрово"

Он отметил, что жалобы от жителей на неприятный запах от полигона не поступали на протяжение последних десяти дней, а на "Ядрове" работает система дегазации.

"Сегодня провели внеочередное заседание комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС, на котором рассмотрели вопрос о снятии режима повышенной готовности на территории городского поселения Волоколамск и деревни Ядрово, сельское поселение Чисменское. После заслушивания докладчиков было принято решение снять данный режим", - написал Вихарев.

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Власти отменили режим повышенной готовности на территории подмосковного Волоколамска, введенный в конце марта из-за выбросов свалочного газа с местного мусорного полигона "Ядрово". Об этом сообщил и.о. главы муниципалитета Андрей Вихарев на своей странице "ВКонтакте".

С февраля 2018 года жители Волоколамского района начали жаловаться на неприятный запах, распространявшийся со свалки. 21 марта 77 школьников муниципалитета обратились за помощью к врачам из-за плохого самочувствия, которое их родители связывали с очередным выбросом свалочного газа с "Ядрова". Врачи позднее опровергли эту версию. Местные жители также указывали на то, что фильтрат с полигона загрязняет почву и реку Городню.

Чтобы экстренно решить проблему негативного влияния старой части полигона (карты) на жизнь местных жителей, власти решили закрыть ее и возвести там систему установку дегазации. Установка заработала в июне 2018 года. Помимо этого, на старой карте сделают систему сбора и очистки фильтрата до технической воды. Чтобы компенсировать негативное влияние воздействия полигона на местных жителей, власти дали им возможность воспользоваться бесплатными путевками на отдых.