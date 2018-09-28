В Подмосковье за взятку задержаны 2 сотрудника уголовного розыска по Волоколамскому району

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Два сотрудника уголовного розыска по Волоколамскому району Московской области задержаны за взятку. Как сообщили ТАСС в пресс-службе областного главка МВД, полицейские требовали деньги за непривлечение к уголовной ответственности местного жителя.

"Сотрудниками управления собственной безопасности ГУ МВД России по Московской области в результате проведенных оперативно-разыскных мероприятий в поселке Сычево установлен факт получения части денежных средств в размере 350 тыс. из требуемых 500 тыс. рублей двумя сотрудниками уголовного розыска ОМВД России по Волоколамскому району. Деньги были получены полицейскими от местного жителя за непривлечение его к уголовной ответственности по ст. 159 УК РФ ("Мошенничество")", - сказал собеседник агентства.

По его словам, в отношении подозреваемых следственными органами принято процессуальное решение. "По данному факту проводится проверка, по результатам которой сотрудники полиции будут уволены из органов внутренних дел по отрицательным мотивам и привлечены к ответственности в соответствии с законодательством. Кроме того, к строгой дисциплинарной ответственности будут привлечены их непосредственные руководители", - подчеркнул представитель полиции.

Ранее источник в правоохранительных органах сообщил ТАСС, что в Подмосковье при получении взятки задержан начальник уголовного розыска Волоколамска Павел Визирякин.