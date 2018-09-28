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Общественная палата Подмосковья выберет председателя 2 октября

В настоящее время пост председателя ОП Московской области занимает Анатолий Торкунов

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Общественная палата Московской области проведет первое заседание в новом составе 2 октября, на котором выберет нового председателя. Об этом в пятницу сообщили в пресс-службе Главного управления социальных коммуникаций региона.

"Первое пленарное заседание Общественной палаты Московской области в новом составе состоится 2 октября. <…> В ходе пленарного заседания будет избран председатель Общественной палаты Подмосковья и его заместители. А также утвержден список комиссий и рабочих групп палаты, наименования, их председатели и заместители председателей", - говорится в сообщении.

Сейчас председателем ОП Подмосковья является Анатолий Торкунов. Также ОП Подмосковья на мероприятии 2 октября рассмотрит вопрос ротации членов муниципальных общественных палат Московской области.

Ранее сообщалось, что срок полномочий прошлого состава Общественной палаты Московской области заканчивается в сентябре 2018 года, всего в нее входят 99 человек. Новый состав определился к 13 июля 2018 года.

По словам министра правительства Московской области по социальным коммуникациям Ирины Плещевой, общественная палата создана для взаимодействия граждан и общественных объединений с властью, ее роль заключается подготовке предложений для правительства и разъяснительной работы среди населения.

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