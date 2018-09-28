Назначен новый и.о. министра имущественных отношений Московской области

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Исполняющим обязанности министра имущественных отношений Московской области назначен Алексей Вьюрков, сообщили ТАСС в пресс-службе министерства.

Ранее министерство возглавлял Андрей Аверкиев. Он занимал этот пост с ноября 2012 года. Вьюрков был ранее первым заместителем министра имущественных отношений региона.

"Андрей Аверкиев сложил с себя полномочия. И.о. назначен Алексей Вьюрков", - уточнили в пресс-службе.

Прежний состав правительства Московской области ушел в отставку 14 сентября, когда Андрей Воробьев вступил в должность губернатора. На прошедших 9 сентября выборах он набрал 62,52% голосов. Это второй срок Воробьева на посту главы региона, который избирается на пять лет.